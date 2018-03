Empfehlung - DFB-Abschlusstraining mit 23 Spielern

dpaBerlin. Weltmeister Khedira, den muskuläre Probleme plagten, war zumindest im ersten, für Medien zu beobachtenden Teil der Übungseinheit am Montag im Berliner Olympiastadion dabei. Ob der Profi von Juventus Turin am Dienstag gegen Brasilien auflaufen kann, bleibt ungewiss. Ein Risiko werde man bei dem 30-Jährigen knapp drei Monate vor der WM in Russland nicht eingehen, betonte Bundestrainer Joachim Löw.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dfb-abschlusstraining-mit-23-spielern-230466.html