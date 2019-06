Empfehlung - Deutschlands U21-Fußballer im EM-Finale

dpaBologna In einer hitzigen und intensiven Partie gewann die DFB-Elf mit Mühe dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte in Bologna noch mit 4:2 (1:2) und zog nach 1982, 2009 und 2017 zum vierten Mal ins Endspiel ein. Dort greift die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz am 30. Juni (20.45 Uhr) nach dem dritten Titel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutschlands-u21-fussballer-im-em-finale-304618.html