Empfehlung - Deutschland hat wieder eine Super-„9“ - Viel Lob für Werner

dpaStuttgart. Timo Werner genoss den traumhaften Fußballabend in seiner Heimat in vollen Zügen - und alle freuten sich mit ihm. Drei Tage nach den üblen Schmährufen einiger Fan-Chaoten in Prag gerade auch gegen ihn überragte der junge Senkrechtstarter im Nationalteam beim 6:0 gegen Norwegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutschland-hat-wieder-eine-super-9-viel-lob-fuer-werner-206361.html