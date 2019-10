Empfehlung - Deutsches Trio verpasst Finaleinzug über 200 Meter

dpaDoha Beste der drei Läuferinnen war im Halbfinale in Doha die Berlinerin Kwayie als Fünfte ihres Laufs in 22,83 Sekunden. Jeweils auf Rang sieben landeten die deutsche 100-Meter-Meisterin Pinto (Paderborn) in 23,11 Sekunden und die Mannheimerin Wessolly in 23,37 Sekunden. Das Finale wird am Mittwoch (21.35 Uhr/MESZ) ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutsches-trio-verpasst-finaleinzug-ueber-200-meter-321695.html