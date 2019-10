Empfehlung - Deutscher Europa-Abend mit Begleitgeräuschen

dpaFrankfurt/Main In Guimarães flogen Sitzschalen, in Istanbul sprach Max Eberl von „einer Polizeidiktatur“ und in Saint-Etienne konnte sich Wolfsburgs Lukas Nmecha an den gesamten Fußball-Abend nicht mehr erinnern: (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutschereuropa-abend-mit-begleitgeraeuschen-322157.html