Empfehlung - Deutscher Basketball Bund optimistisch für EM-Vergabe

dpaMünchen Mit Köln für eine Vorrunde und Berlin für den Turnier-Showdown geht Deutschland in die Kür der Gastgeber für die EM 2021. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Boardmitglieder die richtige Entscheidung treffen werden und hoffentlich Deutschland ihr Vertrauen schenken“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss der Deutschen Presse-Agentur vor der Entscheidung des Boards der FIBA Europe am Montag in München. „Wir wollen uns nicht nur sportlich gut präsentieren, sondern auch organisatorisch mit vollen Hallen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutscher-basketball-bund-optimistisch-fuer-em-vergabe-307622.html