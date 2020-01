Empfehlung - Deutsche Volleyballerinnen verpassen Olympia-Ticket

Apeldoorn Es hat nicht gereicht: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen ist im Finale des Olympia-Qualifikationsturniers in Apeldoorn gescheitert. Das Team mit der Emlichheimerin Jennifer Geerties unterlag am Sonntagabend der Türkei mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). Damit sicherte sich die Türkei den letzten Startplatz für das olympische Turnier in Tokio, bei dem keine deutsche Mannschaft vertreten ist: Neben den Frauen hatten am Freitag auch die Männer den Sprung nach Japan verpasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutsche-volleyballerinnen-verpassen-olympia-ticket-339095.html