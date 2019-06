Empfehlung - Deutsche Florettherren erreichen EM-Finale gegen Frankreich

dpaDüsseldorf Peter Joppich aus Koblenz, der Düsseldorfer Benjamin Kleibrink, André Sanita aus Bonn und der Tauberbischofsheimer EM-Neuling Luis Klein besiegten am Donnerstag in der Vorschlussrunde Weltmeister Italien überraschend mit 45:40. Gegner im Gold-Gefecht von Düsseldorf ist am Abend der WM-Fünfte Frankreich, der Titelverteidiger und Olympiasieger Russland mit 45:29 bezwang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutsche-florettherren-erreichen-em-finale-gegen-frankreich-303317.html