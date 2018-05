Deutsche Boule-Elite spielt in Schüttorf um Doubletten-Titel

In der beliebten Boule-Disziplin kämpfen am Wochenende 128 Zweierteams um die nationale Meisterschaft. Nach der Vorrunde, die am Sonnabend um 11 Uhr beginnt, geht es in einem A- und B-Turnier weiter. Der deutsche Meister steht am Sonntagnachmittag fest.