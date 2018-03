Empfehlung - Deutlicher Dämpfer für 09-Volleyballer

Schüttorf. „Glückwunsch an Lindow. So chancenlos waren wir hier in der Vechtehalle schon lange nicht mehr“, sagte 09-Manager Dietrich Lammering am Sonnabend, nachdem der SV Lindow-Gransee sich mit einem glatten 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)-Sieg gegen den FC Schüttorf 09 alle drei Punkte erspielt hatte. „Und das vollkommen verdient“, wie auch Stefan Jäger betonte, „wir sind heute nicht als Team aufgetreten und dann kommt so ein Ergebnis dabei heraus.“ Ausdrücklich davon aus nahm der 09-Coach allerdings den dritten Satz. Da hatte er sein Team auf mehreren Positionen umgestellt und sah anschließend den Kampfgeist, den er sich von Beginn an erhofft hatte. Vorneweg ging dabei Kapitän Philipp Lammering. „Die Jungs waren positiv und haben auch bei Fehlern die Schuld nicht bei anderen gesucht“, sagte Jäger, der damit gleichzeitig aus zum Ausdruck brachte, was ihm in den beiden Sätzen davor bitter aufgestoßen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/deutlicher-daempfer-fuer-09-volleyballer-230331.html