Derbysieg als krönender Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Die HSG Nordhorn-Lingen hat das letzte Spiel des Jahres in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TV Emsdetten mit 34:30 (16:16) gewonnen. Dazu passte, dass 3541 Zuschauer in die Emslandarena gekommen waren – so viele wie bei keinem Heimspiel dieser Saison.