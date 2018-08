Derby zwischen VfL und Vorwärts wird langsam zur Tradition

Im dritten Jahr in Folge tritt der VfL Weiße Elf auf eigenem Platz in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals gegen Vorwärts Nordhorn an. Die Bilanz zwischen den beiden Stadtrivalen ist in diesen Duellen bislang ausgeglichen.