Empfehlung - Derby zwischen Bentheim und Schüttorf endet Unentschieden

db Bad Bentheim. Das Obergrafschafter Derby in der Fußball-Bezirksliga hat den beiden Teams jeweils einen Punkt gebracht: Der SV Bad Bentheim und der FC Schüttorf 09 trennten sich am Sonnabend 1:1 (0:0), wobei nach dem Schlusspfiff vor allem der SVB mit dem Unentschieden haderte: „Wir hätten den Sieg verdient gehabt, weil wir deutlich mehr Torchancen als Schüttorf hatten“, merkte Bad Bentheims Spielertrainer Jörg Husmann an. Vor dem Seitenwechsel spielten die Hausherren leicht überlegen, vergaben aber ihre Möglichkeiten genauso wie nach der Pause, als Jörg Husmann (58.) und Chris Schippers (72.) aus der Distanz nur das Aluminium trafen. In der Schlussphase sorgte Timo Kepplin per Kopf dann doch für das 1:0 (80.) – aber der FC 09 antwortete schnell: Nach einem Foul an Marcel Holthaus verwandelte Eray Bayraktar den fälligen Strafstoß zum 1:1-Endstand (83.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/derby-zwischen-bentheim-und-schuettorf-endet-unentschieden-203433.html