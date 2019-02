Empfehlung - Derby-Wochen für Wietmarscher Regionalliga-Volleyballerinnen

Wietmarschen Derby-Wochen stehen für die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen in der Regionalliga auf dem Programm. Am Sonntag empfangen sie in der heimischen Sporthalle um 16 Uhr den FC 47 Leschede, eine Woche später kommt es im Spitzenspiel beim SC Spelle-Venhaus zum nächsten Duell mit einem Nachbarn aus dem Emsland. Die Partie beim Tabellenzweiten aus Spelle wirft auch jetzt schon ihre Schatten voraus. „Wir wollen gegen Leschede unbedingt drei Punkte einfahren“, betont Trainer Matthias Haarmann. Dann könnten die Wietmarscherinnen mindestens mit einem Polster von vier Punkten in die Partie der beiden Topteams der Liga gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/derby-wochen-fuer-wietmarscher-regionalliga-volleyballerinnen-280664.html