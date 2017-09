Empfehlung - Derby weist VfL Weiße Elf und FC 09 die Richtung

Nordhorn/Schüttorf. Den Anschluss an die Spitzenteams wollen der VfL Weiße Elf Nordhorn und der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Bezirksliga halten. Vor dem Derby am Mittwoch um 20 Uhr ist klar, dass für den Sechsten aus Nordhorn und den Fünften aus Schüttorf die Tabellenspitze in weite Ferne rückt, wenn das Spiel verloren wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/derby-weist-vfl-weisse-elf-und-fc-09-die-richtung-208925.html