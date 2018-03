Empfehlung - Derby am Heideweg: Eintracht empfängt den SV Bad Bentheim

Nordhorn/Bad Bentheim. „Ich hoffe, dass es losgeht“, sagt Zoran Milosevic, Trainer von Eintracht Nordhorn, vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) mit dem SV Bad Bentheim – und spricht damit allen Beteiligten aus der Seele. Zwar haben seine Nordhorner nach der Winterpause bereits ein Duell absolviert, doch das ist nun auch schon wieder drei Wochen her. Nach der längeren Frostperiode hat Bad Bentheims Spielertrainer Jörg Husmann ebenfalls die Fortschritte registriert und ist optimistisch, was eine Austragung der Partie am Sonntag angeht. „Am Montag konnten wir zum ersten Mal wieder auf Rasen trainieren“, berichtet er von verbesserten Platzverhältnissen in der Obergrafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/derby-am-heideweg-eintracht-empfaengt-den-sv-bad-bentheim-228298.html