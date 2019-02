Empfehlung - Der Torjäger macht Überstunden und der Kapitän ist zurück

Nordhorn Zehn Tore hatte Georg Pöhle geworfen und war als bester Werfer der HSG Nordhorn-Lingen maßgeblich am 29:21 (16:12)-Sieg gegen den HSC Coburg beteiligt gewesen. Doch Feierabend hatte der mit 141 Saisontoren zweitbeste Torjäger der 2. Handball-Bundesliga damit am Sonnabendabend noch nicht. Nach dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten, dem die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken sitzt, wechselte der 24 Jahre alte Rückraumspieler in die Rolle als Werbebotschafter seines Arbeitgebers. Geschäftsführer Matthias Stroot hatte ihn gebeten, sich um einige potenzielle Sponsoren zu kümmern. Und dass das nicht nur eine lästige Pflichtaufgabe war, ließ sich daran ablesen, dass Pöhle der Letzte war, der den VIP-Raum gegenüber der Emsland-Arena verließ.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-torjaeger-macht-ueberstunden-und-der-kapitaen-ist-zurueck-282393.html