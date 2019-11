Empfehlung - Der SV Wietmarschen schnuppert am ersten Punktgewinn

Wietmarschen In der 3. Liga standen die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen gestern Nachmittag kurz vor dem ersten Punktgewinn. Am Ende mussten sich die Gastgeberinnen der zweiten Mannschaft des USC Münster allerdings mit 1:3 (15:25, 19:25, 26:24, 21:25) geschlagen geben. „Wir haben im dritten und vierten Satz gezeigt, dass wir auch gegen so einen guten Gegner wie Münster gegenhalten können“, freute sich Trainer Matthias Haarmann über den Auftritt, der dem SVW-Team den ersten Satzgewinn in dieser Saison bescherte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-sv-wietmarschen-schnuppert-am-ersten-punktgewinn-329911.html