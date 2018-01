Empfehlung - Der SV Wietmarschen kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck

his Wietmarschen. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen kommen im Abstiegskampf der 3. Liga nicht vom Fleck. Am Sonntag hatte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann vor heimischen Publikum den TV Cloppenburg in zwei Sätzen zwar klar im Griff, musste sich in der Endabrechnung aber im Tiebreak geschlagen geben. 25:17, 15:25, 25:18, 13:25 und 9:15 lauteten aus Sicht des SVW die Satzergebnisse in der sehr wechselhaften Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-sv-wietmarschen-kommt-im-abstiegskampf-nicht-vom-fleck-221782.html