Wietmarschen Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen bleiben die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nordwest. Am Sonntag schlug das Team von Trainer Matthias Haarmann die VSG Hannover vor heimischem Publikum glatt mit 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) und konnte sich gleichzeitig über einen Ausrutscher des schärfsten Verfolgers SC Spelle/Venhaus freuen, der sein Heimspiel gegen TuSpo Weende mit 2:3 verlor. „Das Wochenende ist wirklich toll gelaufen“, freute sich Haarmann, dessen Mannschaft den Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Zähler ausbaute.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-sv-wietmarschen-baut-die-tabellenfuehrung-aus-269629.html