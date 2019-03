Empfehlung - Der SV Union Lohne schaut zuerst auf sich selbst

Lohne In der Fußball-Bezirksliga deutet sich ein Zweikampf um den Titel zwischen dem SV Meppen II und Union Lohne an. Die Lohner müssen mit Spelle nun gegen den Gegner ran, gegen den sich der SVM zuletzt mehr als schwertat. Auch nach dem ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga im neuen Jahr ist die Sache für Andreas Hüsken, Trainer von Union Lohne, klar: „Wir müssen einfach nur unsere Spiele gewinnen“, sagt er vor dem Auftritt seiner Mannschaft beim SC Spelle-Venhaus II am Sonntag um 15 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-sv-union-lohne-schaut-zuerst-auf-sich-selbst-285450.html