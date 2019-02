Empfehlung - Der SV Union Lohne macht souverän sein Meisterstück

Lohne Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne kehren in die Regionalliga zurück. Am Sonnabend machte das Team von Trainer Harald Nüsse (Foto) mit einer souveränen Leistung die Meisterschaft in der Oberliga perfekt. Nach den beiden glatten 3:0-Siegen gegen VC Osnabrück II (25:14, 25:11, 25:17) und Blau-Weiß Emden-Borssum (25:13, 25:15, 25:18) ist den Lohnerinnen der Titel bereits vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-sv-union-lohne-macht-souveraen-sein-meisterstueck-282148.html