Der SC Union fordert den Meister heraus

Emlichheim. Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim fordern am Sonntag den alten und neuen Zweitliga-Meister DSHS Köln heraus. Das Team von Trainer Michael Lehmann muss um 16 Uhr in der Kölner Sporthochschule antreten. „Wir wissen, dass es schwer wird, aber der Anreiz ist groß“, sagt der SCU-Coach mit Blick darauf, dass sein Team der überragenden Mannschaft der Saison unbedingt Paroli bieten will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-sc-union-fordert-den-meister-heraus-231582.html