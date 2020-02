Empfehlung - Der Meister gibt sich in Lohne die Ehre

Lohne Ein besonderes Heimspiel steht heute um 15 Uhr den Volleyballerinnen des SV Union Lohne in der Regionalliga bevor. Mit dem VC Osnabrück ist nicht nur der Tabellenführer, sondern auch der neue Meister in der Halle am Park zu Gast. Die Osnabrückerinnen sicherten sich nach einer herausragenden Saison bereits fünf Spieltage vor Saisonschluss den Titel. „Der VCO ist in dieser Saison eine Klasse für sich. Und sie haben auch nach dem Gewinn der Meisterschaft nicht ihre Konzentration verloren“, sagt Union-Trainer Harald Nüsse mit Blick auf die letzten VCO-Punktspiele.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-meister-gibt-sich-in-lohne-die-ehre-345111.html