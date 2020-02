Empfehlung - Der HSG-Plan: Gleiche Moral, aber weniger Fehlwürfe

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen hat zuletzt auch gegen den Vorletzten aus Ludwigshafen den so lange ersehnten zweiten Saisonsieg verpasst, vor der nächsten Chance am morgigen Sonntag an gleicher Stelle wollen die Bundesliga-Handballer aber gar nicht so viel verändern – auch wenn der Gegner HSG Wetzlar (Anwurf um 13.30 Uhr im Euregium) sicher deutlich stärker einzuschätzen ist als Ludwigshafen. „Die Einstellung war gut, genauso wie unser Torwartspiel und die Abwehr“, sagt Trainer Geir Sveinsson, „leider haben wir aber zehn dicke Torchancen vergeben.“ Wie so oft in der Bundesliga-Saison wird es auch am Sonntag genau darum gehen: „Wir müssen die guten Abschlüsse, die wir uns erarbeiten, auch nutzen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-hsg-plan-gleiche-moral-aber-weniger-fehlwuerfe-343271.html