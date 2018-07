Empfehlung - Der HSG gehen die Rückraumspieler aus

Schüttorf Die Trainingsbelastung der vergangenen Tage und die Hitze forderten ihren Tribut: Beim 27:26 (13:12)-Sieg der HSG Nordhorn-Lingen am Mittwochabend in Schüttorf gegen TuSEM Essen, war deutlich zu sehen, dass beiden Handball-Zweitligisten die Frische fehlte. „Bei den Temperaturen ist das echt grenzwertig“, sagte HSG-Trainer Heiner Bültmann nach der Partie vor 250 Zuschauern in der Wietkamphalle und sprach den Spielern beider Teams unter Berücksichtigung der äußeren Bedingungen ein Lob aus: „Dafür haben alle gut gefightet.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-hsg-gehen-die-rueckraumspieler-aus-244247.html