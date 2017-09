Empfehlung - „Der Gejagte“: Federer in New York für Kohlschreiber zu groß

dpaNew York. Am Ende war auch der Name Roger Federer für Philipp Kohlschreiber eine Nummer zu groß. „Ich habe mich beeindrucken lassen. Ich war der Gejagte, der Gestresste“, resümierte der 33-Jährige nach seinem klaren 4:6, 2:6, 5:7 gegen den Topstar der Tennis-Szene im Achtelfinale der US Open.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-gejagte-federer-in-newyork-fuer-kohlschreiber-zu-gross-206357.html