Empfehlung - Futsal-Kreismeisterschaft erstmals ohne die F-Jugendlichen

Nordhorn Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für die Kreismeisterschaften unter dem Hallendach im Grafschafter Jugendfußball. Erstmals wird in dieser Saison in nur fünf Altersklassen (E- bis A-Jugend) der Futsal-Kreismeister ermittelt. Bei den jüngsten Kickern in der F-Jugend, bei denen auch auf dem Feld kein Meister ausgespielt wird, verzichtet der Kreisverband jetzt auch in der Halle auf den Meisterschaftscharakter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-futsal-rollt-wieder-unterm-hallendach-334077.html