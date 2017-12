Empfehlung - Der FC Twente nimmt deutsche Talente wieder in den Fokus

Enschede. Der Fußball-Ehrendivisionist FC Twente Enschede will in Zukunft wieder verstärkt auf deutsche Talente setzen – und nimmt dabei auch den Nachwuchs aus der Grafschaft Bentheim in den Blick. Das verdeutlichten die Verantwortlichen der Jugendabteilung am vergangenen Sonnabend bei einer Informationsveranstaltung, die rund um das Duell der ersten Mannschaft mit Ajax Amsterdam in der „Grolsch Veste" stattfand. Zu dem Austausch hatten die Enscheder die verantwortlichen Kreis- und Stützpunkttrainer aus der Grafschaft Bentheim und den westfälischen Kreisen Steinfurt, Ahaus und Coesfeld eingeladen. „Wir wollen auch wieder Talente aus Deutschland in unsere Fußballakademie aufnehmen", betonte Herman Voogtsgeerd aus dem Scouting-Team der niederländischen Erstligisten. Aufgrund von finanziellen Problemen hatte der Verein die Talentsuche auf deutscher Seite vor drei Jahren komplett eingestellt. „Wir haben in den letzten Jahren viele Fehler gemacht, die wir jetzt korrigieren wollen", stellten die Enscheder Verantwortlichen selbstkritisch fest. Als ersten Schritt wollen die Niederländer auf deutschem Gebiet wieder mit vier Scouts starten. Den Grafschafter Jugendfußball nimmt für die Enscheder dabei der Bad Bentheimer Werner Dove unter die Lupe, der auch schon früher zum Scouting-Team gezählt hatte. Bis zur U 14 wollen die Niederländer einen Radius von bis zu 50 Kilometern rund um das Trainingszentrum in Hengelo in den Blick nehmen. „Ein Drittel dieses Gebiets liegt auf deutscher Seite", betonten die Niederländer. In den höheren Altersklassen sucht der Verein dann ohne Kilometerbeschränkung.(...)