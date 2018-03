Der FC Schüttorf 09 setzt im Derby seine Erfolgsserie fort

Beim 5:0 gegen den VfL Weiße Elf trafen Kamp, Holthaus, Acar, Bühring und Hofschröer. Der FC 09 bleibt damit in diesem Jahr ungeschlagen und holte 16 Punkte aus sechs Spielen nach der Winterpause. Ebenfalls am Mittwoch siegte Bad Bentheim 3:0 in Schapen.