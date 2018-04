Empfehlung - Der FC Schüttorf 09 bietet dem Meister kräftig Paroli

Schüttorf. Den großen Coup hat der FC 09 im letzten Saisonspiel verpasst. Mit 1:3 zogen die Schüttorfer Volleyballer am Sonnabend in der heimischen Vechtehalle gegen den CV Mitteldeutschland den kürzeren. Und auch wenn Stefan Jäger bedauerte, beim 16:25, 26:28, 25:22 und 27:29 gegen den souveränen Meister der 2. Bundesliga Nord nicht zumindest einen Punkt behalten zu haben, so war dem Trainer der Gastgeber nach einem packenden und phasenweise hochklassigen Match doch klar: „Gegen eine Profi-Truppe, die unter ganz anderen Bedingungen arbeitet, müssen wir mit dem Spiel zufrieden sein. Gegen den amtierenden und neuen Meister müssen wir uns mit unserer Leistung nicht verstecken.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-fc-schuettorf-09-bietet-dem-meister-kraeftig-paroli-233400.html