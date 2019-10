Empfehlung - Der FC 09 schlägt den Tabellenführer

Schüttorf Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 haben in der Landesliga einen Coup gelandet und den Aufstiegsaspiranten TV Cloppenburg besiegt. Die Obergrafschafterinnen setzten sich am Sonnabend verdient mit 36:31 (17:16) durch. „Wir haben in der Deckung sehr gut gestanden und Cloppenburg mit unserer 5:1-Abwehr vor Probleme gestellt“, sagte 09-Trainer Alfred Korthaneberg. Seine Mannschaft kam sehr gut in die Partie und warf früh einen Vier-Tore-Vorsprung heraus (8:4, 10.). In der Folge kamen die favorisierten Gäste jedoch heran und spielten ihre Stärken im Rückraum aus. Mit dem Pausenpfiff besorgte Julia Schwietering die 17:16-Führung. Auch in der zweiten Halbzeit agierten die Obergrafschafterinnen im Angriff sehr variabel und waren häufig über die Außenpositionen erfolgreich. Die Schüttorferinnen hielten einen konstanten vier bis fünf Tore Vorsprung und brachten den Heimerfolg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die Zeit. Korthaneberg zeigte sich über das Auftreten seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Auch wenn Cloppenburg nie nachgelassen hat, hatten wir immer eine Antwort und ein gutes Tempo in unserem Spiel. So langsam kommen wir in Fahrt“, freute sich der Schüttorfer Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-fc-09-schlaegt-den-tabellenfuehrer-322441.html