Der FC 09 bringt den Vorsprung nicht ins Ziel

Leuna Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben den Chemie Volleys Mitteldeutschland lange Paroli geboten, belohnten sich bei der 0:3 (21:25, 18:25, 24:26)-Niederlage gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga aber nicht mit einem Satzgewinn. „Es war über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, aber in den entscheidenden Phasen haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht“, sagte Trainer Stefan Jäger, der sich vor allem über die liegengelassenen Möglichkeiten im dritten Durchgang ärgerte. Da hatten die Schüttorfer sich mit einer Aufschlagserie von Bennet Poniewaz eine 17:12-Führung erspielt. Diesen Vorsprung gab das 09-Team anschließend aber postwendend wieder ab. Mit vier Eigenfehlern ließen die Obergrafschafter die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt wieder ins Spiel kommen. Auch in der Schlussphase des dritten Spielabschnitts war die Quote an individuellen Fehlern zu hoch. Zwar währte der FC 09 bei 23:24 einen Matchball ab, anschließend konnten die Chemie Volleys aber ihren achten Sieg im achten Spiel feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-fc-09-bringt-den-vorsprung-nicht-ins-ziel-269349.html