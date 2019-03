Empfehlung - Der EC Nordhorn nimmt den Gruppensieg ins Visier

Nordhorn Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn bestreiten am Sonnabend um 19 Uhr gegen Tornado Niesky in der Regionalliga-Meisterrunde ihr letztes Heimspiel der Saison. Für das Team von Trainer Andris Bartkevics geht es darum, sich eine optimale Ausgangsposition zu verschaffen für die folgenden drei Auswärtsspiele beim ECW Sande am Sonnabend, 9. März, sowie in Niesky (Sonnabend, 16. März) und Berlin (Sonntag, 17. März).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-ec-nordhorn-nimmt-den-gruppensieg-ins-visier-284176.html