Empfehlung - Der Blick auf die Liga - Was ist los bei den Bundesligisten?

dpaBerlin. Nach nur 26 Tagen Pause startet die Fußball-Bundesliga am Freitag in die Rückrunde. In Sachen Meisterschaft scheint der Titelverteidiger FC Bayern München konkurrenzlos zu sein. Spannung versprechen indes das Rennen um die weiteren Champions-League-Plätze sowie der Abstiegskampf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-blick-auf-die-liga-was-ist-los-bei-den-bundesligisten-221325.html