Empfehlung - Der Aufsteiger will die ersten Bezirksliga-Punkte holen

Gildehaus Das vierte Pflichtspiel der Saison steht für den TuS Gildehaus am Donnerstag um 20 Uhr an – und zum ersten Mal geht es für die Obergrafschafter gegen einen Gegner, den Trainer Jens Mensmann auf Augenhöhe mit seiner Truppe sieht. „Wir wollen gewinnen", sagt er vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga beim VfL Herzlake.