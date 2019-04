Empfehlung - Der Angstgegner kommt zu Union Lohne

Lohne Die nächste hohe Hürde wartet auf Union Lohne in der Fußball-Bezirksliga: Am Sonnabend geht es für den Tabellenzweiten um 18 Uhr im Heimspiel gegen den ASV Altenlingen – und damit gegen die Mannschaft, gegen die Union in dieser Spielzeit bei den ersten beiden Versuchen nicht gewinnen konnte. Ende Juli gab es für die Lohner in der ersten Runde des Bezirkspokals nach einem 1:1 das Aus im Elfmeterschießen. Im Hinspiel kassierte das Team von Trainer Andreas Hüsken beim 3:4 Anfang Oktober die erste Saisonniederlage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-angstgegner-kommt-zu-union-lohne-291578.html