Der Abstand wird größer: FC Twente steht am Abgrund

Enschede. Der FC Twente Enschede muss sich immer ernsthafter mit dem Gedanken beschäftigen, dass die Mannschaft in dieser Saison aus der niederländischen Fußball-Ehrendivision absteigt. Am Wochenende siegten zunächst mit Roda Kerkrade und Sparta Rotterdam die beiden großen Konkurrenten der „Tukkers“ im Abstiegskampf – und dann verlor der Tabellenletzte sein Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (1:1). „Es wird sehr schwer, aber solange es eine Chance gibt, muss man an die glauben“, sagte Enschedes Trainer Marino Pusic. Twente muss bei nur noch vier ausstehenden Partien vier Punkte auf den Relegationsrang aufholen, um den direkten Abstieg zu vermeiden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/der-abstand-wird-groesser-fc-twente-steht-am-abgrund-231952.html