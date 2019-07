Empfehlung - Dennis Schröder und Freundin heiraten in Braunschweig

dpaBraunschweig Der 25-Jährige und die Mutter des gemeinsamen Sohns Dennis Malick Junior gaben sich am Samstag in Braunschweig das Ja-Wort und feierten anschließend mit der Hochzeitsgesellschaft in der Volkswagen Halle der niedersächsischen Stadt. Das zeigen Bilder und Videos des Brautpaars und von Familienangehörigen auf Instagram.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dennis-schroeder-und-freundin-heiraten-in-braunschweig-308860.html