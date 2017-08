Empfehlung - Dennis Brode: Ein Torjäger mit Blick für die Mitspieler

Nordhorn. Sein Name: Dennis Brode. Sein Revier: der gegnerische Strafraum. Seine Spezialität: Tore. Und das nicht zu knapp. Gleich dreimal traf der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Weiße Elf Nordhorn am Sonntag beim 4:1-Auftaktsieg seiner Mannschaft in Surwold in die Maschen. Am Ende hätten es sogar noch mehr Tore werden können. „Einmal Pfosten, einmal freistehend vergeben“, berichtet der 36-Jährige. Was er nicht erwähnt: einmal in guter Einschussposition im Fünfmeterraum noch quergelegt auf Hendrik Deelen, der die Kugel nur noch über die Linie schieben musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dennis-brode-ein-torjaeger-mit-blick-fuer-die-mitspieler-203629.html