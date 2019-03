Empfehlung - Demi Lambers bleibt cool und wirft ASC zum Sieg

Wilsum Das war nichts für schwache Nerven: Demi Lambers hat die Landesliga-Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 am Sonntag im Abstiegskrimi gegen den Tabellennachbarn Schwarz-Weiß Osterfeine per Siebenmeter in letzter Sekunde zum 28:27 (13:14)-Sieg geworfen. „Sie hat ganz cool verwandelt – nicht lange gefackelt, nur mit einer ganz kurzen Ausholbewegung. Und dann tobte die Halle natürlich. Die Osterfeiner Spielerinnen dagegen brachen zusammen. Das kann ich verstehen“, berichtete der erleichterte ASC-Coach Hans Paust.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/demi-lambers-bleibt-cool-und-wirft-asc-zum-sieg-289666.html