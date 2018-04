Empfehlung - DEL-Finale „bei null“ - Berlin will zweiten Auswärtscoup

dpaMünchen. München sieht sich auf dem Weg zum Titel-Hattrick, Berlin glaubt an den zweiten Auswärtscoup: Trotz zwei verpatzter Heimauftritte gehen sowohl der EHC als auch die Eisbären aus der Hauptstadt beim Stand von 1:1 in der Finalserie selbstbewusst in die Partie am Mittwoch (19.30 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/del-finale-bei-null-berlin-will-zweiten-auswaertscoup-232865.html