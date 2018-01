Defektes Eis erzwingt Absage des Regionalligaspiels

350 Zuschauer waren am Sonnabend vergeblich in die Nordhorner Eissporthalle gekommen. Ein schadhafter Werbeschriftzug im Eis verhinderte das ECN-Spiel gegen Salzgitter. Die Konsequenzen der Spielabsage waren am Abend noch nicht abzusehen.