DEB-Team mit Draisaitl - Ohne acht Silber-Gewinner zur WM

Der Olympiazweite Deutschland tritt mit NHL-Star Draisaitl bei der Eishockey-WM an. In gut zwei Wochen in Dänermark muss Bundestrainer Sturm aber auf mindestens acht Silbergewinner von Pyeongchang verzichten. Aus der NHL könnte noch mehr Verstärkung kommen.