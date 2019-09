Empfehlung - DBB-Team siegt zum Abschluss - Olympia-Qualiturnier gebucht

dpaShanghai Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl machte mit einem hart erkämpften 82:76 (36:33)-Sieg über Kanada die angestrebte Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2020 in Tokio endgültig perfekt und will nun der Generation Dirk Nowitzki nacheifern. Zuletzt hatte der Ex-Superstar eine Auswahl des Deutschen Basketball Bunds vor elf Jahren zu Olympia in Peking geführt.