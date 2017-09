Empfehlung - DBB-Team bei EM vor Georgien gewarnt

dpaTel Aviv. Kurz nach ihrem EM-Auftaktsieg studierten Dennis Schröder & Co. bereits den nächsten Gegner. Direkt hinter dem Korb begutachteten die deutschen Basketballer am frühen Donnerstagabend in Tel Aviv den Beginn des Überraschungserfolgs von Georgien über Litauen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dbb-team-bei-em-vor-georgien-gewarnt-205904.html