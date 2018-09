Empfehlung - David Leßning will erneut das Hufeisen

Nordhorn Auf der Reitanlage des RFV Nordhorn am Kloster Frenswegen messen sich am kommenden Wochenende drei Tage lang wieder die Reitsportler in Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse S. Dressurreiter David Leßning will den Wanderpreis „Das Goldene Hufeisen“ an diesem Wochenende erneut gewinnen. Sieger in der Hauptprüfung auf dem Springplatz war im vergangenen Jahr der Fürstenauer Carsten Thien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/david-lessning-will-erneut-das-hufeisen-249120.html