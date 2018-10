Daum wird 65: So viel mehr als nur ein Trainer-Leben

An diesem Mittwoch wird Christoph Daum 65 Jahre alt. Der langjährige Bundesliga-Trainer blickt schon jetzt auf ein so bewegtes Leben zurück, dass er gar nicht weiß, wovon er zuerst erzählen soll. Und der Fußball-Lehrer ist noch lange nicht am Ende.