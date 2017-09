Empfehlung - Daum rechnet mit Abschied von Rumäniens Nationalteam

dpaBukarest. „Es ist hier eigentlich nur noch die Frage, wie man das vernünftig zu Ende führt", sagte Daum der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt ist die Qualifikation nicht mehr möglich. Jetzt muss sich das Präsidium zusammensetzen und schauen, wie sie weitermachen wollen." Der Verband will laut Präsident Razvan Burleanu an diesem Mittwoch über Daums Zukunft beraten. Daum selbst will sich am Dienstagabend noch mit seinem Trainerteam besprechen.(...)