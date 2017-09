Empfehlung - Daum lässt Zukunft in Rumänien offen

dpaPodgorica. „Ich muss mit dem Verband beziehungsweise mit dem Präsidenten sprechen. Wir müssen klären, was für die Zukunft Sinn macht“, sagte der 63-Jährige unmittelbar im Anschluss an das 0:1 in Montenegro. „Dann werden wir eine Entscheidung treffen“, kündigte Daum an. Die Niederlage in Podgorica besiegelte endgültig das WM-Aus für den Teilnehmer der EM 2016, der in einer Gruppe mit Polen, Dänemark und Montenegro nicht mehr über Rang vier hinauskommen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/daum-laesst-zukunft-inrumaenien-offen-206384.html